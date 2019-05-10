Працівники Тернопільського відділу поліції довели причетність місцевого мешканця 2004 року народження до викрадення майна з автівки.

За скоєне йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у поліції.

Опівночі, 9 травня на лінію «102» надійшло повідомлення від тернополянки. Жінка зазначила, що помітила невідомого в салоні свого транспортного засобу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка виявила за вказаною адресою молодика 2004 року народження. Парубок намагався викрасти автомагнітолу, але завершити задумане йому не вдалося, оскільки був затриманий поліцейськими. У протиправному він зізнався. Наразі працівники поліції перевіряють причетність хлопця до скоєння аналогічних злочинів.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.