Непоправне горе прийшло у сім’ю Філик із села Кунинець Вишнівецької громади. Від рук московських окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ Андрій Філик.

Про це повідомили на сторінці Вишнівецької громади.

Андрій проходив військову службу у Миколаєві. Останній раз виходив на зв’язок 18.03.2022, якраз перед тим як російські загарбники завдали ракетного удару по військовій частині.

Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким загиблого. Вічна пам’ять.

Про місце і час зустрічі тіла загиблого повідомимо додатково.