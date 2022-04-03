Непоправне горе прийшло у сім’ю Філик із села Кунинець Вишнівецької громади. Від рук московських окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ Андрій Філик.
Про це повідомили на сторінці Вишнівецької громади.
Андрій проходив військову службу у Миколаєві. Останній раз виходив на зв’язок 18.03.2022, якраз перед тим як російські загарбники завдали ракетного удару по військовій частині.
Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким загиблого. Вічна пам’ять.
Про місце і час зустрічі тіла загиблого повідомимо додатково.