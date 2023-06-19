В одному з мобільних укриттів Тернополя влаштували застілля. Чоловіки розпивали алкогольні напої.

На подію відреагував міський голова Сергій Надал. Він заявив, що укриття будуть посилено патрулювати правоохоронці, пише Галас.

Також мер закликав повідомляти про подібні випадки у поліцію.

“Це неподобство, коли вуличні мобільні укриття використовують для пиятики. Я закликаю тернополян, якщо ви бачите подібні ситуації, одразу повідомляйте за номером 102. Також звертаюся до патрульної поліції, щоб частіше патрулювати вуличні укриття під час тривоги і коли тривоги немає. Комунальні служби будуть продовжувати прибирати вуличні укриття”, – йдеться у його дописі.