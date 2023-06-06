У Тернополі муніципальні інспектори разом з правоохоронцями проводять перевірки щодо дотримання правил благоустрою.

У Тернопільській громаді працівники управління муніципальної інспекції спільно з поліцейським офіцером громади сектору взаємодії з громадами ВП ПП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, проводять перевірки на предмет дотримання та виконання вимог Правил благоустрою на території Тернопільської міської територіальної громади, зокрема в частині належного санітарного утримання території міста.

З громадянами проводиться як інформаційно-роз’яснювальна робота, так і відповідно до чинного законодавства складаються адміністративні протоколи.

Відповідно до Правил благоустрою складування будівельних матеріалів, засмічення прилеглих території до приватних будинковолодінь будь-якими відходами категорично заборонено.

Перевірки здійснюються на постійній основі, тому в управлінні муніципальної інспекції просять мешканців громади впорядкувати прилеглі території до своїх будинків та утримувати їх в належному стані. За невиконання затверджених Правил благоустрою передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 152 КУпАП.