Неочікувано для всіх: помер військовий з Луганщини, котрий з батьками переїхав на Тернопільщину

Сумна новина прийшла у Підволочиську громаду. У шпиталі помер військовослужбовець, старший сержант ЗСУ Андрій Миколайович Решетняк. Йому було 42 роки.

Андрій Решетняк родом з Луганщини. Разом з батьками переїхав у Підволочиськ, оскільки їхня домівка перебуває в окупації.

“Воїн Андрій більше як 7 років був в лавах ЗСУ воював у найгарячіших точках ведення бойових дій, відповідно вернувся у ЗСУ та далі продовжив служити у складі 24-тої окремої механізованої бригади. 2 місяці тому був демобілізований через травми та супутні хвороби, які отримав під час несення військової служби. Отримав направлення на лікування, але вчора неочікувано для усіх, перестало битися серце Андрія…”, – повідомили у Підволочиській селищній раді.

Сьогодні, 9 серпня, бійця проведуть в останню земну дорогу.

Вічна пам’ять Герою!