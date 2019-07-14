У ніч проти 14 липня відбувся велелюдний похід паломників із запаленими свічками від парафіяльного храму Зарваниці до місця появи Богородиці, де встановлено монумент на Її честь.

Процесію очолив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у супроводі архиєреїв УГКЦ, високодостойних гостей та Його Високопреосвященства Яна Граубнера, архиєпископа та митрополита Моравії (Чеська Республіка). Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Після спільного Молебня до Пресвятої Богородиці Предстоятель УГКЦ звернувся до присутніх зі словами проповіді.

Похід зі свічками розпочався біля парафіяльного храму Зарваниці, де зберігається ікона Матері Божої Зарваницької. Після Літургії вірні ішли центральною вулицею села у супроводі оркестру співали пісню “Із Києва міста”. Відтак на чудотворному місці вдарили дзвони, а Глава УГКЦ традиційно розпочав Молебень до Матері Божої за заступництво, поміч і покров над українським народом у нелегкий час війни.