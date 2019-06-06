)Аж 4 загальноосвітніх школи, 4 дитячих садочки і комунальна музична школа – такою багатою і різноплановою є нині освітянська галузь Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ).

Так, це дійсно спричиняє серйозний тиск на місцевий бюджет. Однак про освіту у громаді дбають, її завжди підтримують і пишаються успіхами дітей та педагогів. Причому всі школи і садочки у Вишнівецькій громаді протягом останніх 2,5 років «ожили» саме за ініціативи голови селищної ради Володимира Кравця.

У дитячий садочок можна потрапити без черги

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької ОТГ Марія Погранична обіймає свою посаду рівно 2 роки. Фахівець стверджує, що за цей час вдалося реалізувати чимало цікавих ініціатив.

– Освіта справді розвивалася семимильними кроками, – стверджує Марія Погранична. – І це – не дивно, адже ця галузь завжди була у пріоритеті у керівництва нашої громади. Саме тому наші школи нині успішно реалізовують концепцію Нової української школи. Дуже багато зроблено у плані покращення матеріально-технічної бази усіх навчальних закладів. Адже наша головна мета – якісне надання освітніх послуг.

Здійснити такі кардинальні кроки і в середній, і в дошкільній освіті не вдалося б без особистої підтримки голови ОТГ Володимира Кравця, визнає Марія Погранична.

– Немає такого закладу у нас, якого б не торкнулася рука доброго господаря – керівника нашої ОТГ, – додає вона. – Саме тому наша освітня галузь процвітає. Звісно, ми вважаємо за честь працювати із Володимиром Кравцем в одній команді, а тому погодилися втілювати його основні ідеї та тези.

Зауважимо, відколи селищну раду очолив Володимир Кравець, здійснили ремонт у всіх приміщеннях і відкрили п’яту групу у Вишнівецькому закладі дошкільної освіти «Малятко». Окрім того, новий дитячий садочок запрацював на базі Бодаківської школи. Тож місцеві батьки уже не шикуються у черги, аби прилаштувати свою малечу у навчально-виховний заклад. Скажімо, жителі Тернополя про таке можуть хіба мріяти.

Оновлення дочекалися не лише класи і коридори

Швидкими темпами нині оновлюється Вишнівецька комунальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Вона дійсно стає сучасною, професійною, наповненою сучасним оснащенням та естетичною. Нагадаю, торік там завершили реконструкцію другого поверху, а тепер взялися до ремонту у решті приміщень. У планах – реконструкція актової і спортивної зали.

– І цим приміщенням, і цим партам, і решті – ми найбільше завдячуємо голові громади Володимиру Кравцю, який завжди пам’ятав про потреби нашої школи, – каже директор школи Валентина Яковлєва. – Протягом майже 3-х років він постійно докладає дуже багато своїх зусиль і, звісно ж, коштів, аби ця школа справді стала опорним навчальним закладом. До речі, ця школа – найстаріша на Вишнівеччині. Через 2 роки ми відзначатимемо її 70-річчя.

Що цікаво, оновлення дочекалися не лише класи і коридори, а й вся територія закладу. Нині майстри ведуть роботи у подвір’ї перед школою, а також реконструюють внутрішній дворик, який досі мав не надто красивий вигляд. Незабаром там стане дійсно комфортно. Можна буде проводити якісь заходи чи заняття. Причому цю ідею втілюють саме за ініціативи Володимира Кравця.

– Ми надзвичайно приємно здивовані тим, що він запропонував, – каже Валентина Яковлєва. – Цей майданчик ми нарешті зможемо використовувати для різних навчальних потреб. Особливо зручно там буде малечі із молодшої школи. Тому діти вже у вікна заглядають і запитують, коли ж можна буде ввійти у ту красу.

Спортзал перебував у критичному стані

Кардинальних змін за останні роки зазнала і Старовишнівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, якою керує Ілона Миндзар.

– Дійсно серйозними темпами здійснюється це оновлення, – стверджує вона. – Минуло буквально 2 роки, і ми тепер маємо повністю оновлену і оснащену сучасною технікою актову залу. Відбулася реконструкція і спортивної зали. Дуже багато до цього долучається ПАП «Добрий самарянин». Завжди слухають нас у відділі освіти. Радо відкликається на наші пропозиції і голова громади.

Спортивний зал у Старовишнівецькій школі уже кілька років перебував у критичному стані. Попри те, що у закладі навчалися понад 200 дітей, ремонт зробити не вдавалося. Найбільшою проблемою, за словами Ілони Миндзар, був дах, що протікав.

– Тут провели дуже масштабний обсяг робіт, – додає директорка. – Спочатку зняли стару штукатурку, стіни наново шпаклювали і штукатурили, відремонтували і стелю. У приміщенні замінили двері, вікна і освітлення, обладнали нові роздягальні.

Крім спортивного залу в школі капітально відремонтували приміщення, де колись була невелика актова зала. Та кімната була невеликою і поділеною на менші приміщення, що заважало проводити репетиції чи масові святкування. Тож довелося знести старі стіни. Тепер займатися у залі зможе шкільний хор, відомий не лише в Збаразькому районі, а й на цілу область. Окрім того, у залі встановили нову акустичну систему і спеціальне освітлення, тому там можна влаштовувати кіноперегляди для понад сотні гостей.

– Тут, у дворі школи ми, як бачите, заасфальтували майданчик. У планах – оновлення фасаду, адже дах зусиллями громади ми уже перекрили, – говорить Володимир Кравець. – Завершити хочемо і всі необхідні роботи із благоустрою.

Очільник визнав, що хотів би зробити все і відразу, але на жаль, не вистачає ресурсів, адже треба дбати одночасно про усі сфери життєдіяльності громади. Значних витрат нині вимагає медична галузь, що перебуває на етапі реформи. Ремонтувати у громаді треба все, особливо – дороги. Але це лише стимулює до подальшої праці, наголосив Володимир Кравець.

Надія Новак