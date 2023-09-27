Волонтерка зі Збаража на Тернопільщині Іванна Козира обрізала волосся та передала 7 тисяч гривень на допомогу військовим.

Вона розповіла Суспільному, що працює в “Музеї російсько-української війни” у Збаражі та волонтерить у “Штабі національного спротиву”. Ідея обрізати косу з’явилася три місяці тому.

“Перед тим, як обрізати волосся, думала передати його на перуки для онкохворих людей. Так склалося, що волонтерські збори трохи призупинились. Зараз ми збираємо гроші на безпілотники. Тому я вирішила, що ліпше ці гроші перекажу на рахунок нашого штабу”.

Нову стрижку жінка зробила в місцевому салоні краси. Говорить, довжину коси не заміряла. Її вага – 300 грамів. Волосся купив салон, його використають для нарощення.

Іванна Козира каже, раніше ніколи так коротко не стриглася. Зазвичай, просто підрівнювала кінці. Сім’я підтримала її рішення.

“Заздалегідь готувала сім’ю до зміни свого іміджу. Особливо, доньку Катрусю, бо вона дуже любить довге волосся і не хотіла, щоб я мала коротку зачіску. Я розказала їй, що таким чином ми зможемо допомогти нашим захисникам. Дитина сказала мені відразу з порога: “Мамо, тобі дуже личить нова зачіска”, і спитала, чи хлопці куплять собі зброю”.

Про обрізане волосся жінка не шкодує.

“Я хотіла достукатися до інших людей, бо в нас війна ще не закінчилася, потрібно надалі допомагати війську й задуматися над тим, що є люди, які заради перемоги віддають все”.

Про свій вчинок Іванна розповіла у соцмережах.

“Багато коментарів схвальних, зі словами підтримки й подяки. Моя знайома Марійка Перч написала: “Нехай коса косить ворогів”. Мені це дуже сподобалося. Символічно”.