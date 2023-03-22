Випадки захворювання на кір зареєстрували в одній із громад Тернопільської області. Впродовж останніх п’яти років в області не хворіли на кір. Спалахи цієї хвороби серед дітей та дорослих реєстрували у 2018-2019 роках.

«Вперше за 5 років в Тернопільській області виявили декілька випадків кору у дітей, сталося це, на жаль, у Чортківській громаді, – повідомили у Чортківській міській раді. – Саме це і було основним питанням, котре розглядали члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обговоривши ситуацію із захворюваністю, комісія вирішила перевести класи, у котрих навчаються діти, на онлайн формат навчання. Окрім того, лікарі рекомендували посилити протиепідемічні заходи у всіх навчальних закладах».

На сайті Чортківської міскради також пояснили, що кір – небезпечне, інфекційне захворювання, що швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Інфекція розповсюджується під час кашлю та чхання, тісних особистих контактів. Вірус лишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях впродовж 2 годин. Інфікована людина може передавати вірус ще за чотири дні до і за чотири дні після появи висипання.

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10-12 днів після інфікування. На початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являються висипання – спочатку на обличчі та шиї. Приблизно через три дні висипка розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами. Вона тримається 5-6 днів і потім зникає. У середньому, висипання з’являються через 14 днів (від 7 до 18 днів) після зараження.

Захворювання може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Спеціального лікування від кору немає. Найкращий захист – вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.