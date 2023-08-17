Фахівці виявили причину спалаху гострої кишкової інфекції у Збаражі. У зразках продуктів, які споживали потерпілі, знайшли сальмонелу.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, у Збаражі після вживання суші отруїлися десятки людей. Станом на вчора, 16 серпня, було відомо про 44 потерпілих. Серед них 19 дітей та 25 дорослих. 35 хворих, в тому числі 15 дітей, госпіталізовані до інфекційного та педіатричного відділення КНП “Збаразька центральна лікарня”. 9 хворих перебуває на амбулаторному лікуванні. Форма перебігу захворювання у всіх середньої важкості.

“Хворі вживали суші із закладу ресторанного господарства, яке знаходиться у м.Збараж Тернопільського району, замовивши доставку на дім.

На наступний день у хворих з’явилися такі симптоми захворювання: нудота, багаторазова блювота, пронос, болі в животі, підвищення температури тіла до 38,5-39С.

14.08.2023 р. після отриманих перших термінових повідомлень на ГКІ, розпочато епідрозслідування випадків інфекційних захворювань, встановлені межі вогнища, контактні особи, персонал причетний до приготування готових страв, ймовірні фактори передачі. Організовано медичне спостереження за контактними особами в домашніх вогнищах. Здійснюються протиепідемічні заходи у вогнищах”, – повідомили медики.