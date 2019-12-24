Смачні гарячі обіди доставляють одиноким малозабезпеченим людям у Тернополі волонтери благодійного фонду «Карітас».

Це відбувається у рамках проекту «PRO Милосердя», який реалізовують в обласному центрі небайдужі люди.

Благодійний проект «PRO Милосердя» започаткували у Тернополі майже рік тому. Його ініціатори взялися безкоштовно доставляли гарячі обіди тернополянам, які не можуть самостійно пересуватися, – розповідає координаторка проектів благодійного фонду «Карітас» Аліна Муц. Доставляють гарячі обіди автомобілем, який придбали за кошти небайдужих тернополян.

«Cпільно можна творити дива. Об’єднавшись можна зігріти серця самотніх людей теплом, подарувати радість. Завдяки небайдужим людям, які залишали смаколики у контейнерах зі збору продуктів, підопічні проекту «PRO Милосердя» отримали солодкі гостинці від Святого Миколая. А сьогоднішній благодійний обід по особливому смачний та корисний: борщ зі сметаною, на гарнір рис з овочами і риба смажена, йогурт, булка та паштет індичий».

Додамо, при «Карітасі» працює благодійна їдальня, де можуть харчуватися бездомні люди.

Софія Романська