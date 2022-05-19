Щоб отримати гуманітарну допомогу переселенцям тепер не потрібно вистоювати у черзі. Замість цього у благодійному фонді «Карітас» ввели електронну реєстрацію. Наразі її запровадили тільки у двох містах України: Дніпро і Тернопіль.

– Завдяки цьому рішенню, тепер не потрібно стояти в живих чергах, займати свою чергу з самого ранку, переживати чи вистачить допомоги, – розповіла Ірина Дригуш, представниця відділу комунікації «Карітас Тернопіль». – Процес реєстрації проходить максимально швидко, а отримання допомоги – легко і зручно. Отримати гуманітарну допомогу у нас можуть всі, хто вимушено переїхав в Тернопільську область із зон бойових дій. Якщо особи, крім факту переселення, також належать до соціально вразливих категорій та можуть пред’явити документи, які це підтверджують, вони отримують покращену допомогу від партнерів «Карітас Україна» в рамках проекту #emergency_appeal. Така інновація допомогла створити комфортні умови для переселенців та зменшити натовпи людей на подвір’ї осередку.

Для того, щоб зареєструватися в електронній черзі потрібно знайти в «Телеграмі» канал «Caritas_ternopil» і приєднатися до нього. У прикріпленому повідомленні каналу є google форма, яку потрібно заповнити. Далі необхідно очікувати на своє прізвище у списках, які благодійний фонд публікує на каналі на кожну дату. Потім прийти вказаного числа в осередок «Карітас» за допомогою та принести з собою документи, які посвідчують особу та, якщо є, соціальну категорію.

«Карітас Тернопіль» – це регіональне представництво «Карітас Україна». Це – благодійна організація від Української Греко-Католицької Церкви. Основною місією «Карітасу» є діла милосердя та допомога потребуючим. У фонді діють різні проекти:

робота з дітьми та молоддю; допомога потребуючим та малозабезпеченим; опіка над людьми похилого віку; благодійна їдальня. Від початку повномасштабної війни у ньому відновили проекти допомоги родинам біженців та внутрішньо переміщеним особам. В «Карітасі» діє тимчасовий прихисток та надання продуктових та гігієнічних наборів, підгузників для дітей та дорослих, дитячі суміші та пюре, корм для тварин, тощо за попередньою реєстрацію. Також, потребуючі люди можуть отримати одяг, взуття, постільну білизну, рушники, дитячі товари: візочки, ліжечка, манежі, тощо. Осередок «Карітас Тернопіль» розташований у Тернополі на вулиці Замонастирській, 1. Телефон гарячої лінії: 0689492949.

Фото зі сторінки «Карітасу» у фейсбуці