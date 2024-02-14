Ще одна втрата. Не стало шипівського козака… На фронті загинув відважний і харизматичний захисник Олег Ширма із села Шипівці Товстенської громади.

Про важку втрату повідомила журналістка Іванна Гошій.

“Родом я із Сєвєродонецька, з 2008-го живу на Тернопільщині. Моя дружина із Шипівців. Тесть помер, тож ми переїхали до села. Так я став «бандерівцем» — розповідав пан Олег. — Раніше я працював масажистом у Києві, певний період їздив за кордон. Перед масштабним вторгненням саме збирався на роботу до Польщі. Вже замовив квиток, а тут раптом — війна… Відмінив поїздку. Приходжу додому, дружина розповідає, що чоловіки з Шипівців збираються до військкомату. «А ти що?» — питає. «Діставай військовий квиток!» — кажу. Вранці долучився до односельчан. Разом добре і батька бити. Всі — свої, всі — рідні. Наше село хоч і невелике, але згуртоване, люди — діяльні. Часто у великих селах, як доходить до діла, то нема кому вийти. А шипівські чоловіки вирішили — зробили. Патріоти. Не на словах, а на ділі. Україна переможе, нема сумніву, бо ми — на своїй рідній землі”.

Спочивайте в мирі! Дякую, пане Олеже”.

Співчуття з приводу загибелі земляка висловили у Товстенській селищній територіальній громаді.

“І знову сумна звістка сколихнула нашу громаду. Із великим смутком і болем в серці повідомляємо, що 07 лютого 2024 року під час підготовки до вантаження боєкомплекту, внаслідок вибуху загинув головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів в/ч А4447 сержант ШИРМА Олег Іванович, 20.02.1967 року народження, житель с. Шипівці.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого! Вічна пам’ять та Слава Герою!”.