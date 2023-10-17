Між двома водіями транспортних засобів стався конфлікт на дорозі, у результаті якого один із чоловіків пошкодив автомобіль іншого. За фактом хуліганських дій дізнавачі розпочали кримінальне провадження.

На лінію 102 надійшло повідомлення від 39-річного жителя Тернополя про те, що водій автомобіля марки «BMW» на проспекті Степана Бандери розбив лобове скло його автівки «ВАЗ-2107».

Як встановили поліцейські, між водіями автомобілів «BMW» та «ВАЗ-2107» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Словесна суперечка переросла у з’ясування стосунків. Під час зупинки на червоний сигнал світлофора водій «BMW» дістав з салону дерев’яну палицю та вдарив у лобове скло «Жигулів».

Правоохоронці встановили особу правопорушника, це – 43-річний житель Тернополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.