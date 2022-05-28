“Не можу сидіти вдома, коли мій син там”: на фронті загинув 43-річний Віктор Нечай з Довжанки

26 травня поблизу Бахмута, що на Донеччині, загинув мешканець села Довжанка Віктор Нечай.

Про це повідомили на сторінці Підгороднянської громади у Фейсбуці.

“Віктор Ярославович до війни працював далекобійником. Разом із дружиною Іриною Степанівною виховував двох синів – Максима і Дениса. Старший, Максим, обрав собі військову професію, навчався у військовому ліцеї, згодом закінчив Національну академію прикордонної служби України. Зараз служить на Одещині. Тож коли 24 лютого Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, Віктор Ярославович пішов добровольцем на фронт. Сказав: «не можу сидіти вдома, коли мій син там, на лінії небезпеки».

Віктору Ярославовичу було 43 роки. Вічна йому пам’ять і щирі співчуття рідним”, – повідомляють у громаді.

Сьогодні тіло загиблого Героя привезуть у рідне село завтра. Панахида відбудеться о 19:00. Похорон – у неділю о 15:00.