Не моє – не шкода: у Тернополі “господар” під час будівництва пошкодив водовідводи. ФОТО

Жителя Тернополя притягнуто до відповідальності за пошкодження бетонних водовідвідних лотків.

13 березня комісією в складі представників управління муніципальної інспекції, відділу технічного нагляду та відділу земельних ресурсів, проведено обстеження смуги відводу по вул. Об’їзній, поблизу будинку №9, що на вул. Андрея Шептицького.

За результатами перевірки виявлено, що під час проведення будівельних робіт з планування земельної ділянки, мешканець міста пошкодив елемент благоустрою, а саме бетонний водовідвідний лоток, в кількості три штуки. Орієнтовна вартість пошкодженого майна становить 38 тисяч гривень.

Враховуючи вчинення адміністративного правопорушення та завдання майну міста матеріальної шкоди, на винну особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.

Окрім цього, порушник зобов’язаний компенсувати заподіяну шкоду та влаштувати належне водовідведення з метою недопущення підтоплення дорожнього полотна.