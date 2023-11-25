Шахраї продовжують ошукувати жителів краю під приводом заробітку в Інтернеті. Поліцейські вкотре закликають громадян не довіряти незнайомцям, які пишуть у месенджер і пропонують роботу онлайн.

«Я чула та знала про таку шахрайську схему, але не могла подумати, що потраплю на гачок аферистів», – розповіла працівникам поліції жителька Теребовлі. Жінка втратила 86 тисяч гривень, намагаючись отримати додатковий прибуток в Інтернеті.

Потерплій в месенджері написала невідома особа і запропонувала додатковий дохід онлайн. Потрібно було викупляти товар на певних сайтах. Основна умова – вкласти власні кошти, які їй обіцяли повернути з відсотками. Жінка повірила. Спочатку інвестування дійсно приносило дохід. Тоді потерпіла вирішила вкладати більші суми. Як наслідок, перерахувала незнайомцям 86 тисяч гривень. Тривають заходи для розкриття шахрайства.

Поліцейські застерігають жителів Тернопільщини не вестися на такі обіцянки легкого заробітку. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі вам рахунки. Будьте пильними і нехай поінформованість про такий вид шахрайства допоможе вам від нього вберегтися.