Зранку переглядав спортивні сайти й на одному з них знайшов повідомлення, яке до спорту жодного відношення не має: Путін напав на Україну.

Новина, справді, з розряду тих, що здатні затулити собою Лігу чемпіонів, тенісні турніри й інші атрибути мирного життя. Воно, не виключено, відійде тепер на задній план і буде повністю підпорядковане суворим вимогам війни.

Американській розвідці таки, напевно, варто довіряти. Ще у вівторок, 22 лютого, лютого американська влада офіційно надала Києву свої розвіддані про готовність російських військ до початку повномасштабного наступу. Також було повідомлено, що Росія почне вторгнення “найближчим часом”.

Крім того, американці нібито повідомили, що насамперед у ході вторгнення росіяни мають на меті атакувати Харків. Водночас, як повідомлялося, розвідка України не змогла підтвердити тези американців, що нібито російські війська планують розпочати “найближчим часом” військову операцію на всій території України. Українська влада нібито відповіла, що США раніше вже попереджали про подібні “дати вторгнення”, але Росія так і не почала в ті дні напад. А ще на зустрічі Зеленського з представниками великого бізнесу в Офісі президента на Банковій 23 лютого представники силових відомств зазначили, що вважають сценарій початку повномасштабного наступу нереалістичним.

Подій сьогоднішнього ранку дають можливість зробити висновок, яка сторона реально оцінювала ситуацію і, як мовиться, мала рацію, а яка – помилялася. О 5 ранку, як було повідомлено, по центрах військового управління у Києві та Харкові росіяни завдали ракетні удари. Водночас почались ракетні обстріли військових об’єктів на території від Луганська до Житомира. Повідомляється і про початок проведення десантної операції силами російського Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі. На думку наших військових експертів, контрдії української армії багато в чому залежать від розвідувальних даних, а серед негативних моментів вони вказали на те, що сили ЗСУ розосереджені по всій країні. Не довелося також довго роздумувати, чим відрізняється надзвичайний стан від воєнного – Президент Володимир Зеленський оголосив про введення останнього уже сьогодні вранці. Він, крім цього, застеріг від паніки й повідомив, що Україна отримає широку міжнародну підтримку.

Що ж, саме тепер її вартість має проявитися повною мірою. Вона покликана змусити Путіна відмовитися від наміру зміни влади в Україні. Як і, напевно, покаже себе ефективність допомоги летальною і нелетальною зброєю, усіма “джевелінами”, “стінгерами” та всілякими іншими високими технологіями. І, взагалі, події найближчим часом, напевно, змінюватимуться з калейдоскопічною швидкістю (щойно надійшло повідломлення про збитий російський винищувач “Су”) і певності зараз не має ні в кого – навіть військові експерти висловлюються доволі туманно і у непритаманному для себе стилі закликають просто вірити в нашу перемогу… Наразі ж – затори на вулицях Києва, Харкова, Одеси (тамтешні “шустрі” таксисти уже різко підняли ціни) та біля АТС. І – стан якщо й не паніки, то тривоги і невизначеності…