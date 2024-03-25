Не дожив тиждень до 42-річчя: несподівано зупинилося серце захисника з Тернопільщини

Небесне військо поповнилося ще одним воїном із Чортківської громади. Раптово помер чортків’янин Михайло Соробей. За тиждень йому мало б виповнитися 42 роки…

Михайло служив у 42-й окремій механізованій бригаді. У 2023 році отримав контузію і поранення у щелепу. Лікувався протягом тривалого часу. Був звільнений із військової служби за станом здоров’я та повернувся додому. На жаль, в суботу, 23 березня, Михайло раптово помер…

Сьогодні, 25 березня, о 13:30 розпочнеться чин похорону. Поховають воїна на кладовищі по вул. Стефаника у Чорткові.

Вічна пам’ять Герою…