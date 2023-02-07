Не дожив 15 днів до свого дня народження: на Донеччині загинув солдат-артилерист з Тернопільщини

Тернопільщина знову у скорботі: на Донеччині загинув солдат Петро Сагадюк з Лановецької громади.

Петро Сагадюк пішов у свій останній бій сьогодні, 7 лютого. Про це повідомили на сторінці громади.

Солдат-артилерист був призваний на військову службу в березні 2022 року. Відданий Україні та присязі, він боронив країну, мужньо виконуючи свій обов’язок. Однак ворожа артилерія обірвала його життя поблизу населеного пункту Ступочки, що на Донеччині. До свого 39-го дня народження військовослужбовець не дожив 15 днів.

“В скорботі схиляємо низько голови перед жертовністю та відвагою Героя! Вічна йому пам’ять”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.