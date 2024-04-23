У селі Велика Лука Великоберезовицької громади попрощались з 43-річним Героєм Миколою Федірком. Сотні людей провели захисника в останню земну дорогу – рідні, друзі, колеги, побратими, односельці.

Микола Федірко захищав Україну від ворога вже давно. З 2014 по 2016 рік брав участь в АТО. На початку повномасштабного вторгнення без вагань знову пішов боронити українську землю від окупантів. Микола Федірко не раз був пораненим, та знову і знову повертався у стрій. Через це побратими називали його «безсмертним». До війни працював у компанії Fungi Farm, пише видання Тернополяни.

Життя Героя обірвалося 17 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

– У ці дні на Хресних Дорогах ми роздумуємо про страждання Христа. Ще більший сум приймає наше серце, нас розриває зсередини, бо сьогодні проводимо із цього світу близьку нам людину – сина, брата, друга, колегу, односельчанина, нашого Героя Миколу. Він віддав своє життя за кожного українця. Господь тут, на землі, обирає собі тих синів, які стають нашими ангелами-охоронцями, які йдуть в ЗСУ, займаються волонтерством, сумлінно виконують свою працю, борються з цією диявольською ненавистю молитвами у храмах. Ці люди – наші охоронці, яких вибрав Господь, щоб нести свою любов, – зазначив настоятель церкви Архистратига Михаїла села Велика Лука.

У Миколи залишились мати, батько, двоє братів та сестра.

Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять! Вічна Слава Герою!