Незнайомець, назвавшись співробітником СБУ, запропонував тернополянці допомогу із розблокування її банківської картки.

Чи була картка насправді заблокована – ні, чи потрібна була допомога незнайомця – ні, проте 48-річна жителька обласного центру повірила шахраєві і втратила збереження.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про шахрайство. Потерпіла розповіла, що напередодні їй на мобільний зателефонував чоловік, назвався співробітником СБУ та повідомив, що її банківська картка заблокована. Запропонував допомогу з авторизації і попросив назвати паролі, які надходитимуть жінці у вигляді смс-повідомлень. Виконавши всі умови незнайомця, тернополянка виявила, що з картки зникли 4500 гривень.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Жителів області правоохоронці закликають не довіряти особам, котрі в телефонному режимі пропонують свої послуги, які стосуються вашої банківської картки. Перш ніж повірити незнайомцеві, що ваша картка заблокована, чи є загроза втратити кошти – наберіть номер гарячої лінії фінуставнови, в якій ви обслуговуєтеся, а найкраще – завітайте до найближчого відділення банку.