На чемпіонаті України з літнього біатлону відбувся жіночий спринт.
Перемогу у перегонах святкувала Анастасія Меркушина, яка змогла уникнути штрафних кіл. Меркушина була не лише найвлучнішою, але й найшвидшою на дистанції, пише Чемпіон.
Срібло у Дар’ї Блашко, а третю сходинку подіуму доволі несподівано посіла Любов Кип’яченкова, яка з двома промахами на останньому колі дистанції змогла вирвати бронзу у Христини Дмитренко, якій після стійки програвала 12 секунд
Літній чемпіонат України з біатлону
Спринт, Жінки
26 вересня
- Анастасія Меркушина (0+0) 19:54,0
- Дар’я Блашко (0+1) +1:06,59
- Любов Кип’яченкова (0+2) +1:21,40
- Анна Кривонос (2+1) +1:35,43
- Христина Дмитренко (0+1) +1:39,28
- Олександра Меркушина (2+2) +2:01,23
До слова, чоловічий спринт виграв Артем Тищенко. Наш Дмитро Підручний прийшов до фінішу шостим.