“Найгуманніший суд у світі”: матір двох дітей змусили повернути 26 тисяч гривень допомоги

Жительку села Борсуки Тернопільської області змусили повернути понад 26 тис. грн допомоги для малозабезпечених родин.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, матір двох дітей звернулася про надання допомоги малозабезпеченим сім’ям. У декларації вона не вказала, що її чоловік володіє приватним житловим будинком, що унеможливлює нарахування такої допомоги. Вона від 1 січня 2018 року до 30 вересня 2019 року отримувала грошові виплати від держави. Загалом її звинуватили в незаконному присвоєнні 26 625, 63 грн.

На суді підозрювана визнала провину та розкаялася. Вона повідомила, що вже повернула державі кошти.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. Вона повинна сплатити 850 грн штрафу.