Засновник ФГ «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз став героєм сюжету на популярному чеському телеканалі CNN Prima NEWS.

Україна була третім за величиною експортером зерна до війни. Таким чином, російська агресія загрожує не лише самій Україні, а й продовольчій безпеці в усьому світі – особливо в бідних країнах Африки та Близького Сходу, які залежать від українського зерна. Але українські фермери не здаються. Навіть у розпал бою вони сіють, удобрюють і будують.

Петро Гадз – один із найбільших підприємців у сільському господарстві України. За свої заслуги навіть отримав звання Героя України, яке зазвичай належить воїнам за героїзм у бою. Але Гадз зрозумів: «Хтось має воювати, а хтось повинен працювати в тилу», інформує CNN Prima NEWS.

Чеський журналіст каже, Петро Гадз говорить про сільське господарство, як про другий фронт України. І робить це з таким же запалом, як солдати захищають свою країну на фронті.

– Ми надоюємо 45 тонн молока, а після реконструкції буде 80 тонн. Минулого року відкрили завод з виробництва яблучного пюре. Він має продуктивність 6 тонн на годину. Зараз збільшуємо до 12 тонн,— розповідає Петро Гадз про свій бізнес.

Навіть війна не зупинила плани аграрія. Зараз Петро Іванович продовжує розширювати виробництво, бо переконаний: хто любить Україну, хто вірить у перемогу України, той не боїться будувати.