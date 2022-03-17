Із 24 лютого аварійники “Тернопільводоканалу” понад 200 разів виїжджали на виклики у вечірній і нічний час у будні та у вихідні дні (внутрішні мережі в інший час мають обслуговувати управителі будинків). Левова частка викликів стосувалась проблем із каналізацією.

Річ у тім, що зараз обсяги споживання води зменшилися — чимало містян покинули свої домівки. Відповідно зменшилась і швидкість самоочищення каналізаційної системи, адже вода є рушійною силою, що транспортує нечистоти до каналізаційних очисних споруд.

З огляду на це, будь-яке зайве навантаження на каналізаційні труби може обернутися великими неприємностями. Прикладів останніми днями — безліч. Тільки прозвучав відбій повітряної тривоги, як у жінки на першому поверсі почала виливатися вода з унітазу. Майстри, залагоджуючи проблему, з’ясували, що хтось зі сусідів додумався спустити в унітаз наповнювач для котячих лотків. Серед “знахідок”— використані памперси, прокладки, вологі серветки, зіпсована їжа, часом зовсім несподівані — одяг великих розмірів, пластикові пляшки тощо. Із подібних причин часто затоплює не тільки квартири, а й підвали в багатоквартирних будинках, а вони тепер слугують укриттям для багатьох людей.

“Якщо в мирний час йшлося про культуру використання каналізаційної системи, то у воєнний період це — один із важливих чинників загальної безпеки. Ігнорувати елементарні правила, перетворювати унітази в смітники — шкідництво з того ж переліку, що “зливання” місць розміщення й пересування військової техніки, мародерство тощо. Сміття в Тернополі, Богу дякувати, вивозять регулярно, тож варто виносити його в спеціально пристосовані для цього місця.

Дбаймо про близьких і людей, яких прихистило наше місто, про військових і волонтерів. Усім потрібні цілодобові водопостачання і водовідведення. Ми робимо все, аби вони були безперебійними. Дбайте і ви, дорогі споживачі. Задля нашої Перемоги!”, – зазначають у КП “Тернопільводоканал”.