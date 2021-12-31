Навіть не 500 доларів: яка середня зарплата на Тернопільщині

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у листопаді 2021 року становила 12224 грн, що на 17,2% більше, ніж у листопаді 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 грудня 2021 року становила 54 млн грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (35,3%), будівництва (27,7%) і охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (27,4%).