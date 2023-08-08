Навіки 20: на фронті загинув юний Захисник з Тернопільщини

Трагічна новина знову сколихнула Борщівську громаду.

3 серпня під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу противником, загинув житель Борщева, відважний воїн та мужній захисник Владислав Сеньків. Йому навіки залишилось 20…

Сьогодні тіло загиблого Героя зустріли на рідній землі.

У зв’язку із загибеллю юного Захисника у Борщівській міській громаді оголошено триденну жалобу.

“Розділяємо всім серцем біль непоправної втрати дорогої людини та підтримуємо у годину скорботи, рідних, близьких, друзів, побратимам воїна.

Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль гіркої втрати!

Нехай земля буде пухом і вічний спокій душі.

Вічна пам’ять ГЕРОЮ”, – ідеться у зверненні на сторінці Борщівської міської ради.