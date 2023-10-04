“Навчав воїнів захищати Батьківщину і сам віддав за неї життя”: на Тернопільщині попрощалися із загиблим Героєм. ФОТО

Лановецька громада на колінах зустріла померлого Героя.

Похоронний кортеж із тілом 38-річного капітана Олександра Пчоли зустріли вчора, 3 жовтня, у Лановецькій громаді. З національною символікою і квітами в руках провели Героя мешканці сіл Верещаки, Лопушне та Вишгородок.

Не зважаючи на пізню годину, сотні мешканців прийшли на центральну площу м. Ланівці, щоб віддати останню шану командиру 5 навчального механізованого взводу 5 навчальної механізованої роти 2 навчального механізованого взводу військової частини А1048 капітану Олександру Пчолі.

«Він навчав воїнів воювати, захищати свою Батьківщину і сам віддав за неї життя… Завдяки таким як Олександр, ми не бачили того жахіття, яке бачили вони. Ми повинні їх пам’ятати і дякувати за те, що живемо», – зазначив благочинний о. Ігор Шаринський.

Чин похорону Героя відбувся сьогодні, 4 жовтня.