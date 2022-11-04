Світ

Дві години у бомбосховищі

Дві години провів у не надто комфортних умовах бомбосховища президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до України – отак “удружили” росіяни своєму ще недавньому, можна сказати, майже симпатику. Цього часу, а також спілкування з українцями, які теж опинилися разом з ним в сховищі, виявилося достатньо для того, щоб німецький політик суттєво скоригував свої погляди. Зокрема, він поклав на президента РФ Владіміра Путіна відповідальність за розв’язання найбільшої з часів Другої світової війни в Європі. “24 лютого Путін не просто порушив правила і закінчив гру. Він кинув саму дошку на підлогу!” – заявив Штайнмаєр. Він наголосив, що жорстока агресивна війна Росії в Україні “перетворила на попіл європейський безпековий порядок”. “У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, поставив під сумнів кордони. Російська атака – це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових воєн” – заявив президент Німеччини. Можливо, доречно було б, щоб ті з європейських політиків, які ще виявляють лояльність до Путіна, теж провели декілька годин в українському бомбосховищі під час російського ракетного обстрілу?

Розв’язання національної проблеми

Тим часом Владімір Путін продемонстрував, що за турботами про захоплення чужих територій не забув і про загальновідому внутрішню російську проблему. Ту, яку його тезко Висоцький з великим знанням справи описував пісенними рядками “берега текут за лодку, ну а я ласкаю глотку медовухою…”, тобто звернувся до теми масового алкоголізму серед росіян. І не просто звернувся, а й дав пораду, як цю проблему розв’язати. “Треба, щоб людям було чим займатися. Упевнений, не заборона, а саме можливість зайнятися саморозвитком, цікавою справою, розвивати свої хобі – ось це надзвичайно важливо. Це абсолютно точно допоможе”, – тоном чи то лікаря-нарколога, чи пророка промовив російський правитель. І навіть додав, що в країні за останні роки досягнуті “хороші результати” в боротьбі з алкоголізмом. Щоденна російська життєва практика цього не підтверджує, але… де Москва, а де “русская глубинка”? Наразі ж тамтешні “ханурики” посилено мобілізуються на війну в Україні, що, з огляду на їхню неминучу масову загибель, теж може здатися господареві Кремля одним з варіантів розв’язання пекучої національної проблеми…

“Потеплілий” генсек

Вираз обличчя генсека НАТО Єнса Столтенберга під час його офіційних виступів за останні місяців не змінився – все та ж скандинавська холодність і незворушність. Проте в порівнянні з деякими колишніми його висловлюваннями (зокрема, “Розумію розчарування Президента Зеленського позицією НАТО”) тональність висловлювань в плані підтримки України у війні з Росією значно “потепліла”. Поміж іншого, він закликав держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії. “Я вітаю те, що союзники НАТО надають системи ППО. Це надзвичайно важливо… Я думаю, ми всі побачили, чому це так важливо. Жахливі атаки проти українських міст, убиті цивільні, зруйнована критична цивільна інфраструктура, серйозні атаки на енергетичну систему напередодні зими…”, – зазначив Столтенберг. Звісно, сподіватися на те, що він кине бойовий клич своїх пращурів-вікінгів і поведе натівські загони на Росію, не варто, але – спасибі за те, що говорить. І що, хочеться сподіватися, ще зробить для України…

Україна

“У них справді був план оборони”

Цієї теми не раз торкався кінематограф. Зокрема, не забулася репліка шефа гестапо Мюллера в “17 миттєвостях весни”: “Що знають двоє, те знає й свиня”. Або ж слоган голлівудського шпигунського бойовика “Сукупність брехні” з Леонардо Ді Капріо: “Нікому не довіряй. Обдури всіх”. Вони підтверджують давно відому істину: якщо хочеш щось приховати від ворогів – приховуй це і від друзів. За інформацією видання The New Yorker, американська влада до початку вторгнення Росії в Україну дала нашій армії лише кілька днів до капітуляції, оскільки головнокомандувач Валерій Залужний прийняв рішення взагалі не інформувати США про плани оборони, щоб не допустити витоку даних. Повідомляється, що в лютому Генштаб все ж погодився відкрити план оборони і надав США якісь дані, але вони виявилися неточними і приховали весь масштаб підготовки. “Побоювання Вашингтона з приводу боєздатності ЗСУ виявилися безпідставними. Як стало зрозуміло пізніше, у них справді був план оборони. Без нього вони просто не змогли б побудувати оборону і дати відсіч Росії”, — заявив один з військових чиновників США.

Жодних поступок!

Поступова зміна військово-політичної ситуації на нашу користь плюс мерзенні дії росіян, зокрема, порушення ними всіх писаних і неписаних законів війни, викликають відповідну зміну в суспільних настроях. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у війні з Росією. Від липня ця цифра зросла на 3 відсотки, тоді як кількість готових відмовитися від певних територій зменшилась: лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких регіонів, і частка таких “пораженців” знизилася порівняно з липнем на 2 відсотки. Показовим є те, що проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість мешканців у всіх регіонах України. Навіть серед жителів Сходу, де нині тривають інтенсивні бої, 85% висловлюються проти поступок (готові на них лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (згодні на них 10%). Соціологи підкреслюють, що у цьому питанні нині фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів.

Тернопілля

Пронесе чи прилетить?

Знову завиває сигнал повітряної тривоги і знову не знаєш, чи “пронесе”, чи “прилетить”. Майже рівновелика можливість отримати “презент” з неба – це, мабуть, найбільше, що об’єднує нині українців. Втім, чимало з них продовжують жити довоєнним життям, яке не в змозі змінити й війна. Не вірите? Погляньте на стрічку новин популярного місцевого сайту. На ньому – “Під час повітряної тривоги у Рівному, Луцьку і Хмельницькому сталися вибухи” і “Життя ще одного молодого Захисника з Тернопільщини забрала ненависна війна”. А між ними, наче смачненький шніцель між скибками твердого хліба, примостилася приваблива, вочевидь, для певного контингенту співгромадян інформація “Крипто казино на біткоїни в Україні: як обрати та грати”. Ну справді, не можна ж зовсім зациклюватися на тій дурній війні й загиблих на ній – є у солідних людей і більш серйозні справи. Тим більше що неприємностей, виявляється, можна очікувати не лише від ворожої ракети, а й від “свого”будівельного крана, бетонна плита з якого нещодавно впала на подвір’я приватного будинку. Спасибі черговій ударній тернопільській новобудові з черговим доволі “мутним” бекграундом – на якийсь час дала можливість його мешканцям забути про надокучливі іранські дрони і російські ракети й повністю зосередитися на інтригуючій думці: а що буде, якщо наступного разу плита опуститься вже на будинок?