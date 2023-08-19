Тридцята сесії Тернопільської міської ради відбудеться 21 серпня. Розпочнеться вона о 10-ій годині та пройде у режимі відеоконференції.

На цю сесію до орієнтовного порядку денного внесено десяток проектів рішень, які запропонують розглянути депутатам. Розпочнуть пленарне засідання із питання «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради». Другий у переліку – проект рішення «Про надання статусу борця за незалежність України у XX столітті». На попередній сесії депутати затвердили положення про надання такого статусу. А на цій запропонують надати його п’ятьом жителям громади.

Заплановано також внести зміни до попередніх рішень сесії: «Про затвердження Програми «Доступне житло на 2021-2024 роки»; «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади»; «Про затвердження списку присяжних».

Окрім цього, обговорять на засіданні питання про затвердження договору про міжбюджетний трансферт за друге півріччя 2023 року, про надання дозволу на списання майна закладів освіти, про приватизацію об’єктів комунальної власності та інші.