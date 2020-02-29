“Нарру Мяу для Мурчика” – всеукраїнська благодійна акція під такою назвою об’єднала тисячі школярів в усіх регіонах України.

Долучилися до благодійності і тернопільські школярі. Вони передали для безпритульних тварин чимало їжі та інших необхідних засобів.

Це п’ята всеукраїнська акція такого масштабу, – розповіла керівниця благодійного фонду «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Не оминули увагою її і тернопільські школярі.

«Акція стартувала в рамках освітнього проекту “Біоетика” Благодійного Фонду “Щаслива лапа”! Мета акції дуже проста – забезпечити тварин їжею та іншими необхідними речами. Дана акція об’єднала всю шкільну родину, адже долучитися міг кожен бажаючий – потрібно було лише принести до навчального закладу корм, крупу, іграшки чи ліки та передати нашим чотирилапим, які так потребують допомоги. Акція завершилася буквально учора, вона тривала з 10 по 27 лютого».

Додамо, на утримані у волонтерів благодійної організації «Вірні друзі» десятки безпритульних тварин. Вони потребують не лише їжі, а й різних медичних засобів. Охочим допомогти чотирилапим, або ж подарувати їм дім, радять звертатися до волонтерів.

Софія Романська