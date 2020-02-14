Відзнаку Православної Церкви України отримав народний депутат Микола Люшняк, який є одним із представників Тернопільщини у Верховній Раді.

«Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон зустрівся з народним депутатом України Миколою Люшняком та, з благословення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, вручив орден», – повідомили у прес-службі Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ.

Під час зустрічі архієпископ Тихон і Микола Люшняк обговорили ряд актуальних питань з життя єпархії та подальшу співпрацю.