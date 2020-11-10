На парламентських виборах у 2019 році народний депутат, лідер політичної партії “Довіра” на Тернопіллі Микола Люшняк у своїй програмі пообіцяв продовжувати вирішення питань будівництва та реконструкції доріг свого округу.

З виконанням обіцянки Микола Володимирович не забарився. Так, днями саме з Тернопільщини стартував ремонт автошляху Н-18 Івано–Франківськ–Бучач–Тернопіль. Цей ремонт охопить наразі відрізок дороги 10 кілометрів від Дарахівського перехрестя до перехрестя у селищі Дружба.

Народний депутат Микола Люшняк зазначає, що загальна довжина дороги від Івано-Франківська до Тернополя через Бучач становить 106,8 км.

– На Тернопільщині розпочався повномасштабний ремонт автошляху державного значення Н18 Івано-Франківськ – Тернопіль. Позаду довготривалий процес розробки проектної документації та підготовки. Наразі іде планомірна робота у селі Варваринці на Теребовлянщині. Там ліквідовують зношене покриття. Автошлях Н18 – важлива транспортна артерія для економіки нашого регіону. Ця дорога сполучає Івано-Франківськ та Тернопіль і проходить через Монастириську, Бучач, Дружбу, Микулинці. Попереду ще чимало роботи для відновлення дорожньої інфраструктури Тернопільщини, однак визначальним чинником у ремонті доріг має бути не швидкість, а якість роботи, комфорт й довговічність дорожнього покриття, – наголосив Микола Люшняк.

До слова, у рамках ремонту дороги Н-18 заплановано фрезування зношеного покриття, влаштування дороги шляхом холодного ресайклінгу, укладання вирівнювального шару асфальтобетону, завтовшки 10 см і 5 см шару ЩМА. Окрім цього, буде облаштовано бар’єрне огородження, встановлено систему освітлення тротуарів.