Думка доволі банальна, але – люблю я рідний Тернопіль. Де ще почуєш такий радісний сміх, що переходить в регіт навіть в цю тривожну пору? Де ще зустрінеш таких життєрадісних людей, котрі, попри всі обмеження воєнного стану, вміють жити на всю широту душі? А веселі водії, які ніби змагаються один з одним в швидкості – ось який я крутий і мені все “по цимбалах”, їжджу, як хочу. Ними теж славне “файне” місто.

Окремий підпункт його щоденного життя-буття – засилля рекламних бігбордів вздовж автошляхів. Вони, висловлюючись наукоподібним стилем, є зразком еклектики, тобто поєднання різнорідних, нерідко просто несумісних стилів. Безумовно, віддається належне головній і болючій темі дня – війні з Росією. Багато бігбордів закликають до молитви за Україну і боротьби за неї. Зрозуміло, доречно і цілком прийнятно. Але зовсім поруч на такій же величенькій і дуже помітній квадратній площі миловидне дівча в купальнику і з чуттєво привідкритим ротом, яке ніжиться на надувному лебеді, нагадує, що вже літо. І вже пляж. Ну, справді, як можна нехтувати простими людськими насолодами? І хто заборонив закликати віддаватися їм навіть в цей невеселий час? А деінде на такому ж величезному бігборді довелося не раз побачити самозадоволену фізіономію молодика, який радісно повідомляє любій матусі по мобільнику, що він вже поснідав у одному відомому в місті “крутому” закладі. Можна припустити, що любляча матінка переконливо радить своєму нащадку їсти більше овочів і клітковини (сприяє перистальтиці). І обов’язково пити в цю спекотну пору якнайбільше водички (але не сильно газованої)…

Неминуче складається враження, яке неодноразово виникало й раніше: частина нашого суспільства живе в одному світі, а інша частина – в паралельному. Для одної частини він забарвлений у тривожне очікування звісток з передової, у траурні тони похоронів, а емоції виражені слізьми горя і туги. Для іншої ж все як і раніше: веселе, радісне, позначене хорошим апетитом і чуттєвими насолодами. То ми, врешті-решт, один народ, об’єднаний спільною бідою, чи, як і раніше, групи за інтересами?