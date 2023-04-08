Весняне потепління повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, цими днями стовпчики термометрів підвищуватимуться до 10 градусів тепла. Втім, подекуди можливі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску та під впливом малоактивного теплого фронту. У краї спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Стовпчики термометрів коливатимуться від 2º морозу до 3º тепла, вдень 7 – 12º тепла.

«У зоні діяльності атмосферних фронтів, які принесуть нам дощі, можливі перші грози – не лякайтеся! Температура повітря поки що істотно не мінятиметься. Очікується +9+14 градусів. У західній частині все ніяк холод не вдається виштовхати, передбачається +6+11 градусів (вночі навіть ще затримуються невеликі “мінуси”), проте у вівторок там потепліє. Проте синоптична нестабільність чудово компенсується стабільним поступом весни – квіти, листочки, дерева, кущі та травичка вперто, впевнено закривають минулу одноманітність сірого та чорного кольорів красою і свіжістю», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступний тиждень на Тернопільщині буде дещо теплішим. Однак по всій території регіону періодично дощитиме.