Наречена відомого виконавця і зірки “Голосу країни” Романа Сасанчина Іванка розповіла про важку вагітність і попередню дату пологів.

Як повідомляє Politeka.net, наречена переможця “Голосу країни” Романа Сасанчина Іванка розповіла, що через важку вагітність часто лежала в лікарні, робила УЗД і багато переживала. Про все це дівчина повідала у своїх Instagram-сторіс, відповідаючи на запитання шанувальників.

Так, за словами Іванки, вона робила багато позапланових ультразвукових досліджень, бо переживала за дитину.

“Я дуже багато разів була на УЗД, тому що я часто лежала в лікарні, у мене були погрози, я дуже переживала за дитину до того моменту, поки я його не чула, його рухів. Я взагалі з розуму сходила, чи все добре, як він там, що він там. І єдине моє заспокійливе – це коли я приходила на УЗД і мені говорили, що все нормально”, – поділилася Іванка.

Дівчина також розповіла про попередню дату пологів, яку їй поставили лікарі – 29 грудня.