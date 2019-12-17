Уже в 2021 році на Тернопільщині можуть почати реалізовувати інвестиційний проект з будівництва Теребовлянської об’їзної дороги.

Про це у передачі «Виборчий округ» на каналі UA: Тернопіль розповів народний депутат Микола Люшняк.

– На сьогодні розробляємо інвестиційний проект з будівництва об’їзної, бо за кошти держбюджету Дорожнього фонду цю дорогу не відремонтують. Я ініціював проект. Думаю, «Укравтодор», голова облдержадміністрації та колеги-нардепи підтримають таку ідею. Проект буде реалізовуватися 4-5 років, бо необхідна сума є достатньо великою – орієнтовно 4,5 млрд грн. З Божою ласкою та поміччю почнемо. Я добре розуміюся на специфіці розробки інвестиційних проектів Не буду забігати наперед, але спочатку розробимо проект, а вже потім втілимо його в життя. Думаю, розпочнемо роботи у 2021 році, – пояснив Микола Люшняк.