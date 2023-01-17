Дощі і поривчастий вітер спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї очікується проходження циклону та його атмосферних фронтів з південного заходу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, циклон на Тернопільщині спричинить активний виніс у свою передню частину теплого середземноморського повітря. Відтак очікуються нестійкі погодні умови з невеликими дощами та поривчастим вітром.

«Напередодні другого Святвечора очікуються сильні дощі. Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром. Загалом переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, тумани. Південний вітер практично повсюди в Україні передбачається сильним, з штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Температура повітря хоч якось компенсує некомфортну синоптичну ситуацію – буде тепло, впродовж дня +6 +12 градусів. На Водохреще в більшості областей втримається незвично тепла погода, проте вже у західних областях розпочнеться похолодання, яке надалі поступово пошириться на всю Україну. Волога вітряна погода – не найкраща взимку, але в поєднанні із високими градусами подібна на весняну», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Водохреще зберігатиметься плюсова температура повітря. Втім, далі в області прогнозують похолодання.