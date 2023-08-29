Перепливаючи Дністер, потонув 37-річний житель Чортківщини.

Трагедія сталася біля паромної переправи між селами Худиківці Чортківського району та Перебийківці Дністровського р-ну Чернівецької області. Про це розповіли у поліції

Зі слів очевидців, чоловік намагався перепливти Дністер. Хоч річка тепер не така повноводна, та сильна течія закрутила плавця. На порятунок кинулися працівник поромної переправи та один зі свідків, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу.