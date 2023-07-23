«Нагодуємо самотніх стареньких» – соціальну акцію під такою назвою проводять у Тернополі. Містян закликають жертвувати продукти для старших людей, які залишилися наодинці.

Корзини для збору продуктів облаштували у різних магазинах обласного центру. Їх можна розпізнати за надписом: «Нагодуємо самотніх стареньких». Із зібраних продуктів готуватимуть обіди для малозабезпечених краян старшого віку, – розповіла керівниця благодійних проектів «Карітасу» Аліна Муц.

«Тепер ви можете долучитись та нагодувати стареньких і в такий простий спосіб, коли щось купуєте в магазині – залишити зайву пачку макаронів чи каші або чаю в корзині, ми заберемо і зготуємо для наших стареньких смачний і поживний обід. Такі корзинки знаходяться в наших магазинах-партнерах. Дякуємо за вашу щедрість».

Додамо, у благодійному фонді «Карітас» готують гарячі обіди для малозабезпечених людей старшого віку. Їжу можна отримати безкоштовно.