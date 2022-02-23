Надзвичайний стан запроваджують в Україні: як це позначиться на житті мешканців області

Україна запроваджує надзвичайний стан на всій території, крім Донецької та Луганської областей.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони, передає BBC.

Щодо Донецької та Луганської областей секретар РНБО пояснив, що там вводити надзвичайний стан неможливо через особливості законодавства.

“На території Луганської та Донецької області діє окремий правовий режим, там триває операція об’єднаних сил. Ці правові питання там вже вирішенні”, – пояснив секретар РНБО.

Указ президента щодо надзвичайного стану має завтердити Верховна Рада.

Данілов заявив, що введення надзвичайного стану передбачає низку обмежень, але зараз радикально на житті людей це ніяк не позначиться.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив 23 лютого, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.

У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі, запевнили в нацбанку.

“Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі”, – кажуть в НБУ.

Рішення щодо тих чи інших заходів на конкретній території будуть ухвалювати обласні комісії за участі органів державної та місцевої влади.

Данілов також назвав деякі заходи у межах надзвичайного стану, які можуть запровадити у разі потреби.

Зокрема, це може бути посилення охорони громадського порядку та об’єктів життєзабезпечення, обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту та перевірка документів у фізичних осіб.

За його словами, питання комендантської години буде вирішуватись у разі підвищення небезпеки.

Які ще заходи та обмеження можуть запровадити, згідно із законодавством?

Що в законі?

У разі офіційного запровадження режиму НС можуть з’явитися обмеження – приміром, особливий режим в’їзду і виїзду з певних територій.

Такі можливі заходи передбачає чинна редакція закону про надзвичайний стан:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд

заборона проведення масових заходів, зокрема, концертів

заборона страйків

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб

припинення роботи аеропортів

перекриття доріг

Окрім того, в окремих ситуаціях влада може вдатися до додаткових заходів. Серед яких:

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання

встановлення “квартирної повинності” для розміщення евакуйованих

запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності

зміна режиму роботи підприємств, переорієнтація їх на виробництво необхідної продукції

Наголошуємо, що всі ці обмеження можуть вводитись точково, поки що про початок їх дії мова не іде.

Як запроваджують надзвичайний стан?

За чинним законом, надзвичайний стан запроваджується указом президента, який протягом двох днів має затвердити Верховна Рада.

При цьому в указі про надзвичайний стан президент має чітко:

обґрунтувати його необхідність

визначити території, на яких він вводиться

надати перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини й громадянина, які тимчасово обмежуються

Закон також диктує і часові обмеження для надзвичайного стану: його можна вводити щонайбільше на місяць, і потім подовжувати ще на 30 днів – але так само за згоди Верховної Ради.

Адвокат Максим Костецький у Facebook наголошує, що надзвичайний стан за своєю правовою природою передбачає менше обмежень, ніж воєнний.

“Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади”,- пояснює він.

“Фактично, це менш болісний для економіки варіант правового режиму, аніж воєнний стан, коли держава переходить на воєнні рейки, а обмеження більш жорсткі”, – зазначає юрист.

Обмеження біля кордонів вже запровадили

Державна прикордонна служба повідомила про додаткові режимні обмеження у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

Відтепер заборонено перебувати у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких суден з пунктів базування, рух транспорту, окрім військового та агротехніки, польовими та лісовими дорогами, що ведуть до державного кордону.

Заборона стосується також перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео чи фото прикордонників й об’єктів у прикордонні, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна перейде на воєнний стан лише у разі широкомасштабної війни з Росією.