Історик Василь Ільчишин із Залізців на Тернопільщині вигадав власний рецепт та приготував пасту з кропиви.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Телефоном чоловік розповів Суспільному, що кропива – забутий інгредієнт багатьох давніх українських страв.

За його словами, кропива – недооцінена та несправедливо забута рослина.

“Це була перша рослина в Європі, з якої виготовляли нитки, тканину, одяг, взуття. Коноплі та льон почали використовувати для ткацтва пізніше. Кропива має властивість не втрачати колір під час термічної обробки. Тому її використовували, як барвник. Разом з тим, кропиву використовували для їжі, оскільки вона є дуже поживною. Тільки тане сніг, з’являються молоді пагони цієї рослини. В давнину люди зривали їх та варили зелений борщ. Це була перша вітамінна весняна страва”.

На Буковині поширена тушкована кропива у сметані, говорить Василь Ільчишин.

“Зараз з’явився шпинат і його починають використовувати для приготування страв. А раніше використовували кропиву. Тушкували її з лободою. Ця страва має народну назву “волок”. Вона теж призабута, але у деяких селах її ще й досі готують”, – каже Василь Ільчишин.

За його словами, кропива може бути як самостійною стравою, так і додатком до інших страв.

“Кропива – чудовий додаток до тіста, оскільки вона надає йому зеленого кольору. Роблять шпинатне тісто, шпинатну пасту, а я вирішив приготувати пасту з кропиви. Це дає і колір, і поживність. Це надзвичайно корисний вітамінний інгредієнт”.

Василь Ільчишин розповів, щоби приготувати пасту, витратив дві години. До борошна додав яйця, сіль та подрібнену в блендері кропиву.

“Якщо тісто виходить занадто туге, можна додати трохи води. Після того, як замісите тісто, дайте йому “відпочити” хвилин 10-20. Ліпше брати борошно з твердих сортів пшениці. Кропива дає пасті цікавий присмак, який не можна ні з чим зрівняти. Післясмак залишається незвичний”, – каже історик.

Щоб кропива не жалила, її потрібно залити на 5 хвилин кип’ятком, радить чоловік.

“Після цього воду зливаємо і додаємо, до чого заманеться: до тіста, до начинки для пиріжків та пирогів, готуємо в клярі. Є велика кількість рецептів”.

У майбутньому Василь Ільчишин планує організовувати гастротури та включити пасту з кропиви до переліку страв, які будуть рекомендувати в меню.