Продавця нелегальної зброї викрили оперативники Тернопільщини. Торгував забороненим товаром житель Вараського району Рівненської області.

Оголошення про продаж зброї він розмістив у мережі інтернет. За вогнепальну зброю, а саме гвинтівку «Мосіна», чоловік просив 2400 гривень.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів працівники поліції провели оперативну закупку. Рушницю підозрюваний надіслав поштою, а гроші попросив закинути на банківську картку.

Зібравши достатньо доказів, слідчі оголосили підозру чоловікові відповідно до статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Гвинтівку оперативники передали на експертизу. За попередніми даними – це нарізна вогнепальна зброя зразка 1891/1930 рр. Експерт припускає, що продавець самостійно вкоротив ствол та відчистив її від бруду перед реалізацією.

Крім цього слідчі та працівники кримінальної поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури провели обшуки у помешканні жителя Рівненщини.

У чоловіка виявили та вилучили іншу вогнепальну зброю та набої. Усі заборонені предмети слідчі направили не експертизу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.