За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 1 березня, 90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування.

У порівнянні з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію зросла утричі. Практично у всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.

98% опитаних підтримують діяльність Збройних Сил України, 93% підтримують діяльність Президента, 84% підтримують дії місцевих голів.

80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. У порівнянні із довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році – 59%). Найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, дещо нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході. Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.

Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО найвища за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% – за вступ в НАТО. У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більше ніж на 20 в.п. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. У віковому розрізі в усіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО.

61% вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у ще довшій перспективі – 6%. Вагаються із оцінками 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС – лише 4%. У порівнянні із минулим роком кількість тих, хто не вірить в європейську інтеграцію України значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).