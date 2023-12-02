Черговий тур у єврокубках, можна сказати, розвів два українські клуби, що беруть в них участь, по різних полюсах. “Шахтар” у Лізі чемпіонів у Гамбурзі здолав бельгійський “Антверпен” завдяки голу Матвієнка і, як мінімум, забезпечив собі участь навесні в Лізі Європи. Можна замахнутися й на більше – продовження боротьби в Champions League – але для цього доведеться перемогти на виїзді португальський “Порту”. Сказати, що це неможливо, не візьмуся, а от що дуже важко – абсолютно точно. Натомість “Зоря”, яка дихає на ладан і в УПЛ, нічого не змогла протиставити в Бельгії “Генту” в матчі Ліги конференцій – 1:4. Нижче третього місця підопічні відомого вболівальникам нашої “Ниви” Юрія Коваля вже не опустяться завдяки тому, що у групі є зовсім безнадійний ісландський “Брейдаблік”, але друга позиція знизу означає для “Зорі” кінець єврокубкової кампанії.

Авторитетний британський сайт FourFourTwo опублікував рейтинг найкращих нападників світу 80-х років минулого століття. У нього потрапили і двоє легендарних футболістів “Динамо” Ігор Бєланов та Олег Блохін. Перший з них на 19-ім місці, другий – на 25-ім. “Фіналіст Євро-1988 у складі збірної СРСР Ігор Бєланов, безумовно, заслуговує на таку високу відзнаку. Він став найкращим бомбардиром “Динамо”, яке завоювало Кубок володарів кубків у сезоні 1985/86, а в 1986 році його блискуча гра була відзначена “Золотим м’ячем”…. Олег Блохін отримав “Золотий м’яч” у 1975 році, але залишався у когорті найкращих гравців і в 80-х роках. Автор гола в фіналі Кубка кубків 1985/86 , коли “Динамо” перемогло під керівництвом Валерія Лобановського, Блохін став найтитулованішим гравцем та найкращим бомбардиром Радянського Союзу”, – так пояснили свій вибір журналісти видання. На перше місце FourFourTwo поставив голландця Марко ван Бастена, другим став аргентинець Дієго Марадона, а третім – шотландець Кенні Далгліш.

Ушкодження хрестоподібної зв’язки (від футболістів нерідко доводиться чути їхнє сленгове “хрести полетіли”) є дуже неприємним для гравців, оскільки вимагає доволі тривалого терміну відновлення. Але, виявляється, отримати таку травму можна не лише у жорстких зіткненнях на полі. Один з найвідоміших і найбільш кваліфікованих європейських арбітрів, німець Фелікс Брих, працюючи на матчі “Айнтрахт” – “Штутгарт”, провів свій 344-й матч. Це зробило його рекордсменом за кількістю обслужених поєдинків у Бундеслізі. Втім, це досягнення затьмарила травма отої самої хрестоподібної зв’язки, яку Брих якимось чином примудрився отримати. Продовжити судити матч довелося резервному арбітру. Брих уже переніс операцію, і тепер на нього чекає тривале відновлення. Настільки тривале, що він може пропустити Євро-2024.

Виявляється, що для того, щоб наразитися на дисциплінарні санкції, зовсім не обов’язково показувати трибунам піднятий середній палець чи спускати труси – може бути достатньо й зовсім безвинного жесту. Захисника “Ліверпуля” Трента Александера-Арнольда можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності за те, що, зрівнявши рахунок у матчі з “Манчестер Сіті”, він відсвяткував свій успіх, приставивши палець до губ – ніби “затуливши роти” вболівальникам “Сіті”. Тепер гравець з не дуже звичним для Британії довгим прізвищем ризикує отримати короткотривалі неприємності з Футбольною асоціацією Англії, адже згідно з її правилами, футболіст має отримати жовту картку, якщо його впіймають на “жестикуляції або діях провокативного, принизливого чи підбурювального характеру” щодо вболівальників. Приставлений до вуст палець підпадає аж під таке суворе визначення?

Інтернет-портал Transfermarkt оприлюднив рейтинг із 10 національних збірних команд світу, розташувавши їх за сумарною трансферною вартістю футболістів. Очолила реєстр збірна Англії, загальна вартість складу якої оцінюється в 1,29 млрд євро. До топ-3 також увійшли збірні Франції (1,14 млрд євро) і збірна Бразилії (1,04 млрд євро).

Топ-10 найдорожчих національних команд

Збірна Англії (1,29 млрд євро)

Збірна Франції (1,14 млрд євро)

Збірна Бразилії (1,04 млрд євро)

Збірна Португалії (932 млн євро)

Збірна Іспанії (814 млн євро)

Збірна Аргентини (789 млн євро)

Збірна Німеччини (700 млн євро)

Збірна Італії (611 млн євро)

Збірна Нідерландів (575 млн євро)

Збірна Бельгії (494 млн євро)