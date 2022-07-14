Над Тернополем помітили два сонця: що це означає? ФОТО

Днями над Тернополем вдалося зафіксувати незвичне оптичне явище. Сонце виглядало ніби розмите, до того ж здавалося, що світила два.

В науці таке явище пояснюють, як гало (від грец. ἅλως — «сяйво, німб») — оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов, пишуть Тернополяни.

Найпоширеніша форма гало — світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця. Досить часто простежуються яскраві кольорові плями обабіч Сонця — несправжні сонця чи паргелії, яскрава кольорова дуга з центром у зеніті — зенітна дуга, світлові стовпи, що йдуть вгору та вниз від світила.

Всього відомо декілька десятків різновидів гало (до 90).

Також мова може йти про Паргелій (від грец. παρα- і ἥλιος «сонце» – хибне сонце) або сонце з вухами – один з видів гало , виглядає як світла райдужна пляма на рівні Сонця . Виникає внаслідок заломлення сонячного світла.

Фото Vlad Kravchuk