На Тернопільщину прийшов циклон. Через його вплив у краї і далі спостерігатимуться дощі, однак температура повітря зберігатиметься на комфортному рівні.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 26 жовтня збережеться нестійка волога погода, при цьому температура суттєвих коливань не зазнає. Вдень часом пройдуть дощі, вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 12 – 17° тепла.

«Завтра повітря в Україні залишатиметься вологим. Ще б пак! Після дощів та туманів! Циклон сьогоднішній поступово переміщуватиметься у східному напрямку, тягнучи за собою атмосферні фронти. Тому дощі вдень стихнуть, проте надвечір у четвер знову зʼявляться. Словом, волога погода триватиме. Температура повітря 26-го жовтня очікується комфортною, +12 +17 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, цього тижня температура повітря буде відносно комфортною, а вихідними передбачають знову невеличке потепління.