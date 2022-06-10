На Зелені свята стовпчики термометрів на Тернопільщині перевищуватимуть тридцятиградусні позначки. Втім, дещо охолоджуватимуть спеку дощі та грози, ймовірність яких залишатиметься високою.

Цими днями у краї передбачають справжню літню погоду. Поступово температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення. Втім, значної спеки в регіоні поки не передбачають.

«У суботу та на Трійцю температура повітря в більшості областей становитиме +28 +34 градуси. Свіжішим очікується повітря в західній частині України, там передбачається впродовж дня +24 +29 градусів. Вітер у західних областях – північно-західний, помірний, хіба під час гроз може рвонути до сильного. 11-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, в Україні спека послабне з вівторка – 14-го червня. Відтак наступний тиждень буде дещо прохолоднішим.