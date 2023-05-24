На вулиці у центрі Тернополя, де провалився асфальт, частково відновлено рух транспорту

Вранці, 23 травня, на вул. Січових Стрільців у зв’язку з аварійною ситуацією – проваллям, було повністю перекрито рух транспорту. Наразі рух вулицею частково відновлено.

Фахівці відділу каналізаційних мереж КП «Тернопільводоканал» одразу розпочали проводити роботи з ліквідації аварійності та оперативно впоралися з проваллям. Відбулося незначне просідання дорожнього покриття, тож довелося тимчасово закрити для проїзду вулицю Січових Стрільців.

Під час обстеження працівниками було виявлено невелику тріщину в трубі. Підземні комунікації вже полагоджено та захищено від стороннього впливу. Ділянку буде тимчасово засипано піском і щебенем, а наступного тижня проведено роботи з асфальтування. Впродовж цього часу місце, де була аварійна ситуація, залишатиметься загородженим.